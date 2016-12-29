В преддверии Нового года жителей Алтайского края просят помочь организовать чудо для юной жительницы Барнаула. 14-летняя Катя Пименова страдает ДЦП. Девочка учится в 7 классе школы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Также Катя хорошо поет. Два раза в неделю она посещает занятия в платном центре "Оранжевая пантера". Заботы о дочери вынудили маму уйти с работы. Девочке необходимы занятия ЛФК и йогой. Все это довольно серьезные траты для неполной семьи из трех человек: у Кати есть еще сестра.

Семье нужна поддержка, чтобы оплатить реабилитационные занятия.

Оказать помощь можно:

Карта Сбербанка 639002029010223545

Телефон мамы 8-913-368-38-07 (Пименова Светлана Александровна)

Катя является подопечной социального проекта "АРТ БлагоДарю", который был создан в Барнауле силами неравнодушных людей. Создатели проекта планировали выручать денежные средства для детей от продажи картин и вещей, созданных руками своих подопечных совместно с профессиональными художниками.

К сожалению, на данный момент нет возможности продвигать проект, так как точку реализации картин в ЦУМе закрыли. Поэтому осуществить мечту ребенка (участников проекта АРТБлагоДарю или просто помочь семье ребенка с инвалидностью (безналичный расчет) можно переводом по банковской карте.

"У нас нет зарплат, нет корыстных целей, есть просто желание сберечь этот проект и дальше помогать тому, кто слабее нас", – говорят организаторы.

Помочь можно переводом на карту для физлиц – Visa Сбербанк № 4276 8020 2018 6043 с обязательным указанием ФИ ребенка (начисляются 100% адресно каждому участнику проекта, см. отчеты на сайте)

Чтобы приобрести картины детей, достаточно отправить СМС-сообщение на номер 3434 с текстом "АРТ" (в декабре 2016 г. отправлено SMS на сумму более 16000 руб.).

Вы также можете совершить добрые поступки перед Новым годом и поделиться добротными вещами, из которых выросли ваши детки. Возможно, именно сейчас кто-то очень нуждается именно в этих вещах!

Передать вещи можно в Комплексный центр социального обслуживания г. Барнаула – ул. Телефонная, 50-а. тел. 55-05-24; 55-70-93.