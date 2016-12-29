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СК перед Новым годом напомнил алтайским чиновникам о запрете на подарки

, ИА "Амител"
Следователи подчеркивают, что антикоррупционное законодательство регламентирует "подарочный вопрос"

Фото: kraskovo.ru

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю в преддверии Нового года напоминает чиновникам о необходимости соблюдать запреты в вопросе дарения и получения подарков.

В ведомстве подчеркивают, что запреты действуют в отношении лиц, замещающих государственные должности на основании законов "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

"Исключением являются подарки, которые получены в связи протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями. При этом подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого государственному служащему неизвестна, последний обязан передать в государственную или муниципальную собственность", –уточняют в Следственном комитете.

Впоследствии чиновник вправе выкупить подарок, соблюдая ряд регламентированных процедур.

Если управленцы не соблюдают нормы законодательства и получают подарки, то это может обернуться для них увольнением по утрате доверия или даже уголовной ответственностью, поскольку подобные действия можно расценить как взяточничество.


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