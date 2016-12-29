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Управление Следственного комитета по Алтайскому краю в преддверии Нового года напоминает чиновникам о необходимости соблюдать запреты в вопросе дарения и получения подарков.
В ведомстве подчеркивают, что запреты действуют в отношении лиц, замещающих государственные должности на основании законов "О противодействии коррупции" и "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
"Исключением являются подарки, которые получены в связи протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями. При этом подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого государственному служащему неизвестна, последний обязан передать в государственную или муниципальную собственность", –уточняют в Следственном комитете.
Впоследствии чиновник вправе выкупить подарок, соблюдая ряд регламентированных процедур.
Если управленцы не соблюдают нормы законодательства и получают подарки, то это может обернуться для них увольнением по утрате доверия или даже уголовной ответственностью, поскольку подобные действия можно расценить как взяточничество.
Комментарии
Действительно пора завязывать с этими подарками! Выписали премию друг другу и спокойно к новогоднему столу.
Да какой же дурак будет афишировать лехус подаренный "жене" или квартиру "деткам"