Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю поздравили с наступающим Новым годом детей, которые проходят лечение в отделении онкогематологии краевой клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подчеркивается, что в данном отделении сейчас действует карантинный режим, из-за чего следователи не смогли пообщаться с лечащимися детьми. Тем не менее представители СУ СКР по региону дистанционно поздравили ребят с грядущими праздниками, передав подарки.

В пресс-службе отмечают, что алтайские следователи уже шесть лет совместно с общественной организацией "Мать и дитя" стараются поддерживать маленьких пациентов, которые находятся на лечении в отделении со страшными недугами, и их родителей, которым очень важны внимание и материальная помощь, пусть даже в виде подарков к праздникам.

Следователи желают ребятам в Новом году волшебства, исполнения всех заветных желаний, как можно больше счастливых моментов и событий и скорейшего выздоровления.