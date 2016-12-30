В новогоднюю ночь жители страны традиционно любят проводить время за просмотром телевизора. Одними из главных ритуалов праздника считаются открывание шампанского и загадывание желания после поздравления президента страны по телевизору. Традиционно телеканалы подготовили обширную программу в новогоднюю ночь. Рассказываем, что смотреть за праздничным столом в перерывах между поеданием салата "Оливье".

Первый канал

Главный канал страны, как и в прошлые годы, начнет 31 декабря со старых советских фильмов. Зрителей ждут "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Бриллиантовая рука", "Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Джентльмены удачи". В 18.45 по барнаульскому времени начнется показ традиционной картины для Нового года — "Ирония судьбы, или С легким паром" Эльдара Рязанова.

В 22.30 начнется "Новогодняя ночь на Первом". Это программа, которая выходит на телеканале с 1995 года. Она состоит из двух частей — проводы старого года и встреча нового.

"В этом году мы подготовили такой праздник, на котором невозможно будет усидеть за столом. Хотелось воссоздать атмосферу программы "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады", которая выходила еще в моем детстве. Именно тогда советским людям впервые показали, что не обязательно сидеть за столом, что веселиться лучше в танце", – рассказал о "Новогодней ночи на Первом" режиссер Феликс Михайлов.

Зрителей ждут выступления Сергея Шнурова, Аллы Пугачевой, Григория Лепса, Дмитрия Билана, артистов шоу "Голос" и еще нескольких десятков музыкантов.

Эти части прерываются выступлением президента России в 23.55.

В 2 часа ночи по телевизору начнется дискотека "Ретро-ФМ". 1 января канал покажет повтор юбилейного выпуска игры КВН, комедию "Джентльмены предпочитают блондинок". Кажется, именно Первый канал превратил американского режиссера Джеймса Кэмерона в главного постановщика для новогодних каникул. Каждый год в январские первые дни по телевизору показывают его ленты "Аватар", "Титаник". Так будет и в этом году.

Главным событием новогодних каникул на телевидении станет премьера четвертого сезона британского сериала "Шерлок". Первую серию зрители смогут посмотреть уже 1 января.

Второй канал

Последний день года начнется на канале "Россия" с концерта "Лучшие песни". На сцене Государственного Кремлевского дворца выступят известные артисты. Затем выйдет программа "Короли смеха" с Максимом Галкиным в качестве ведущего. Ближе к вечеру два жанра объединятся в шоу "Новогодний парад звезд". Вести развлекательное шоу будут Филипп Киркоров, Николай Басков, Станислав Дужников и Наталья Медведева.

Днем же зрителей ждут старые советские фильмы: "Чародеи", "Самая обаятельная и привлекательная", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница и другие приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию".

После новогоднего поздравления Владимира Путина на телеканале будет идти традиционный "Голубой огонек". А 1 и 2 января – не менее традиционный фестиваль "Песня года", который будет проводиться в 44-й раз. Также можно будет посмотреть фильмы из франшизы Тимура Бекмамбетова "Елки".

НТВ

Эфир этого канала в новогодние праздники всегда отличается от конкурентов. Весь день на НТВ будет идти несколько тематических выпусков некоторых программ. В 17.00 начнется показ комедии Жоры Крыжовникова "Самый лучший день" с Дмитрием Нагиевым. В 22.30 начнется программа "Живой Новый год" с Вадимом Такменёвым. Корреспонденты НТВ выйдут на связь из роддома Владивостока, где родится первый ребенок года, и из Калининграда, встречающего 2017-й последним. В крупных городах России будут организованы специальные площадки НТВ, откуда также можно передать новогодние пожелания на всю страну.

Завершится последний день в году на НТВ концертом "Живой Новый год" с участием звезд российской эстрады. За несколько часов до Нового года, в 20.00, на НТВ стартует самый масштабный розыгрыш в истории российских лотерей. "Гослото" разыграет в общей сложности миллиард рублей.

СТС

Главный развлекательный телеканал страны подарит всем любителям кино подарок к Новому году. В последний новогодний день года СТС покажет трилогию "Назад в будущее" Роберта Земекиса.

Главным новогодним проектом будет шоу "Уральских пельменей" "Оливьеды". Оно начнется в 22.55 по местному времени. "Пельмени" будут дарить вам позитивное настроение всю ночь, поэтому настраивайтесь на нужный лад.

ТНТ

Развлекательный канал покажет 31 декабря лучшую свою продукцию за 2016 год. С 11.30 и до 19.30 ТНТ покажет выпуски программы Comedy Club. Далее зрителей ждут специальные выпуски "Однажды в России" и Comedy Woman. В 23.00 начнется праздничный Comedy Club, где будет разыграна путевка в Лас-Вегас. В праздничные дни ТНТ покажет свои сериалы, "Битву экстрасенсов" и юмористические шоу.

Рен-ТВ

Еще один телеканал, который приготовил обширную программу в новогоднюю ночь. После картины "Хоттабыч" в 11 часов на канале начнет вещать Михаил Задорнов. В 13 часов стартует музыкальный фестиваль "Легенды Ретро FM", который будет идти до 23.55. Потом будет перерыв на поздравление Владимира Путина, а дальше ритмы зарубежной эстрады вновь будут ласкать ваши уши всю ночь.

Именно на этом телеканале вам стоит смотреть старые советские сказки – "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Морозко". Также на ТВ-центре можно будет посмотреть "Новый год на Красной площади", трансляция начнется в 23.00. Именно на этом канале с поздравлением выступит мэр Москвы Сергей Собянин.