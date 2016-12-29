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Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что американцам "следует заняться своими жизнями" в ответ на призывы ввести новые антироссийские санкции из-за якобы причастности Москвы к кибератакам во время президентских выборов. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", — цитирует агентство ответ республиканца на вопрос журналистов, нужно ли Штатам вводить санкции против РФ.
Трамп также отметил, что не знает о комментариях сенатора-республиканца Линдси Грэма, который заявил, что России нужно ждать санкций из-за якобы оказанного влияния на выборы американского президента и кибератак.
Республиканец отметил, что у страны есть скорость и много чего другого, однако он не уверен, "что есть та безопасность, которая необходима". Также Трамп пообещал поговорить по данному поводу с сенаторами "через какое-то время".
Ранее американские СМИ со ссылкой на чиновников из администрации сообщили, что действующий президент Барак Обама намерен в четверг, 29 декабря, объявить о новых санкциях против РФ из-за якобы причастности Москвы к кибератакам.
Комментарии
Как такая супердержава,как Пенддостан,при 20% ВВП всего мира,смогла допустить хакерскую атаку,какой-то региональной державы,торгующей только нефтью,газом и суперсовременным оружием? С остервением ждём пояснений от Божены по данному вопросу!
какие нафиг Антри Российские - против ещё одной кучки упырей. Граждане России были бы очень довольны если бы эти санкционные упыри отбывали бы где нибудь на калыме пожизненный срок на рудниках или лесоповале - однако другие упыри в упор не видят их деяний.
Да от какой Божены? Пусть хотя бы Казимир пояснит.
Это её подпольный ник!