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Когда в России наступает Новый год? Инфографика

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Показываем, во сколько города страны встретят главный праздник года

Иллюстрация: Amic.ru

Между Сахалином и Калининградом девять часов разницы во времени. Когда для жителей Якутии, Сахалина и Магадана будут бить куранты, жители самой западной областной столицы России будут только доставать из холодильника продукты для приготовления салатов. Показываем, как Новый год пройдет по нашей большой стране.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.12.2016 07:44
- гость -

На Алтае начнут праздновать наступление Нового года,когда на Сахалине уже 4 часа как встретили,а в Москве через 4 часа только встретят.Барнаул-пуп России.

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30.12.2016 08:06
Filin

Насколько помню, в Петропавловске-Камчатском НГ несколько раньше Сахалина будет. До сих пор помню перечисление городов в 16.00, где последней фразой было: в Петропавловске-Камчатском полночь

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