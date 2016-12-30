Между Сахалином и Калининградом девять часов разницы во времени. Когда для жителей Якутии, Сахалина и Магадана будут бить куранты, жители самой западной областной столицы России будут только доставать из холодильника продукты для приготовления салатов. Показываем, как Новый год пройдет по нашей большой стране.
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Комментарии
На Алтае начнут праздновать наступление Нового года,когда на Сахалине уже 4 часа как встретили,а в Москве через 4 часа только встретят.Барнаул-пуп России.
Насколько помню, в Петропавловске-Камчатском НГ несколько раньше Сахалина будет. До сих пор помню перечисление городов в 16.00, где последней фразой было: в Петропавловске-Камчатском полночь