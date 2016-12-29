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Остановку и парковку автомобилей ограничат сразу на нескольких улицах Барнаула в связи с необходимостью расчистки дорог от снега.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, для беспрепятственного прохождения спецтехники с 9 января будут установлены новые знаки, которые будут информировать об ограничении остановки и стоянки машин в ночное время.
Нововведения затронут следующие участки улично-дорожной сети города:
- нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №89;
- четная сторона улицы Димитрова между Социалистическим и Ленинским проспектами;
- нечетная сторона проспекта Ленина от дома №47 до дома №49;
- четная сторона улицы Молодежной от дома №16 до проспекта Ленина;
- нечетная сторона улицы Молодежной в районе дома №3;
- четная сторона улицы Малахова от дома №7 по улице Кошевого до Павловского тракта, от Взлетной до Балтийской;
- нечетная сторона улицы Антона Петрова от улицы Шукшина до улицы Попова;
- четная сторона улицы Власихинской от улицы Малахова до улицы Лазурной;
- нечетная сторона улицы Шевченко в районе здания №73ак3 по проспекту Комсомольскому;
- нечетная сторона улицы Путиловской от проспекта Комсомольского до проспекта Сибирского;
- четная сторона улицы Путиловской от дома №26 до проспекта Комсомольского;
- четная и нечетная стороны улицы 40 лет Октября от улицы Петра Сухова до малой проезжей части проспекта Космонавтов;
- четная и нечетная стороны улицы Тимуровской от малой проезжей части проспекта Космонавтов до улицы Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны улицы Попова от проспекта Космонавтов до улицы Веры Кащеевой;
- четная и нечетная стороны улицы Георгия Исакова от улицы Покровской до малой проезжей части улицы Малахова;
- нечетная сторона улицы Чкалова от дома №51 до проспекта Комсомольского;
- четная сторона улицы Папанинцев от дома №114 до проспекта Красноармейского.
Комментарии
Очень интересно, а почему по Папанинцев от 114 дома, а не от Ядринцева? Наверное потому, что в 114 наш Сити менеджер живет
"нечетная сторона улицы Димитрова от проезда Политехнического до проспекта Ленина, от дома №81 до дома №89" Димитрова 89 - это где? такого дома нет в Барнауле
а почему не с 02 января?? когда вся деловая жизнь замирает, люди разъезжаются и с покойно можно весь город вычистить
Ююууужный почистите, плиззззз! Особенно Белинского до школы садоводов. И сугроб уберите, плиз, от гаражей на повороте. Уже звездочки на том сугробе можно рисовать, скока там машин побывало