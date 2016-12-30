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Над чем россияне смеялись и шутили в 2016 году?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
От "Оскара" Ди Каприо до Дмитрия Медведева

2016 год запомнился не только борьбой с коррупцией, войной в Сирии, а также выборами в Государственную Думу. Пользователи интернета активно в этом году реагировали на все важные события в стране и мире, порождая многочисленные шутки и мемы. Вспоминаем самые знаменитые из них.

Так, Сергей Шнуров и группа "Ленинград" 13 января 2016 года на YouTube опубликовали клип "Лабутены", который за 3,5 месяца набрал около 70 миллионов просмотров. Главную роль в клипе исполнила молодая актриса Юлия Топольницкая, а за вокал отвечала Алиса Вокс-Бурмистровская, которая вскоре поругалась с Сергеем Шнуровым и покинула проект. Песня "Лабутены" стала поводом для многочисленных пародий и шуток.

В феврале весь мир следил за судьбой Леонардо Ди Каприо, который наконец-то получил свой актерский "Оскар". Американская киноакадемия не присуждала артисту статуэтку за "Авиатора" и "Волка с Уолл-стрит", и долгое время многие фанаты считали это вопиющим недопущением. Успех и "Оскар" к Ди Каприо пришел за роль в драме мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Выживший", где актер ночевал в мертвом коне, сплавлялся по реке, а также сражался с медведицей. Соцсети моментально отреагировали на победу Ди Каприо. По этому случаю появилось немало шуток.

Автором главной фразы года стал наш премьер-министр Дмитрий Медведев. В мае глава правительства посетил Крым, где жители региона пожаловались ему на размер пенсионного обеспечения.

"Пенсия — невозможно прожить. Цены бешеные, сил уже нет, неправильную индексацию нам рассчитывают. Обижают нас, не дают 4% даже! Что же такое 8 тысяч — это мизер! Ноги о нас вытирают", — сказала одна из пенсионеров.

Медведев признал, что проблемы есть во всех российских регионах, однако власти не могут увеличить пенсии лишь в одном субъекте страны.

"Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" — ответил премьер-министр крымчанам.

Фраза моментально ушла в народ, став поводом для многочисленных мемов. Так, популярный комик и шоумен Семен Слепаков не удержался и написал песню "Обращение к народу".

Дмитрий Анатольевич становился объектом для шуток еще раз, когда 16 ноября на заседании Евразийского межправительственного совета Медведев предложил переименовать кофе "американо" в "русиано".

Новый мем "дратути" буквально за сутки наделал шума на пространствах рунета, получив огромную популярность. "Дратути" — фрагмент фанеры, в котором пользователи разглядели морду животного. Смешную картинку назвали "дратути и дотвидания". Любопытно, что фотографии около 10 лет, но именно в 2016 году эти фразы стали столь популярными.

Еще гремел в 2016 году котик с волшебной палочкой, творящий чудеса словом "Вжух". Фото кота в колпачке на руках хозяина появилось в сети еще несколько лет назад, но популярность настигла его, когда некий пользователь вырезал кота, пририсовал к нему волшебную палочку и дополнил получившееся короткой фразой.

Пародией года по праву можно считать выступление Михаила Галустяна в образе президента Чечни Рамзана Кадырова на праздновании 55-летнего юбилея КВН.

В своей пародии шоумен поздравил ведущего игры Александра Маслякова с 55-летием передачи и поинтересовался, почему его сын сидит в зале. Галустян также пошутил над популярной игрой Pokemon Go, заверив, что в Чеченской Республике ни одного покемона нет. Шутка вызвала одобрение со стороны президента Владимира Путина, присутствовавшего на игре, а также овации зрительного зала. Позже Рамзан Кадыров разместил на своей страничке в соцсети видео того, как он помогал Галустяну на двух репетициях.

Российский музыкант Юрий Лоза также "взорвал" интернет в 2016 году, раскритиковав культовые западные группы за неумение настраивать гитары и петь. Так, досталось от Лозы группам Led Zeppelin и Rolling Stones, которые, по его словам, невозможно было слушать. А Мик Джаггер "ни в одну ноту не попал". Позже Лоза раскритиковал Нобелевский комитет за присуждение премии по литературе американскому фолк-музыканту Бобу Дилану.

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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