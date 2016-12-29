Каким был Барнаул еще год назад? В самом начале 2016-го горожане не делали селфи на новой лестнице, а про открытие моста на проспекте Ленина даже не было речи: его только-только закрыли на реконструкцию. Да и генплан 366 дней назад не обсуждали. Что уж говорить про социальную сферу – в Барнауле было меньше детских садов и не хватало новой школы с бассейном.

Сегодня, когда мы подводим итоги 2016 года, стало заметно: город изменился. Барнаул уже не тот, каким он был год назад. На самом деле 366 дней – это не так много. Если измерять только временем. А если мерить делами, то за год было сделано очень и очень много.

Чего стоит только открытие перинатального центра! А реконструкция моста на проспекте Ленина? А строительство и ремонт дорог? Даже до той самой проблемной улицы Гоголя "дошли руки" и нашлись средства.

А еще мы знаем, что уже в не самом далеком будущем построят на правом берегу Оби, знаем, как дальше будет развиваться Барнаул, как изменится его облик и какие дороги появятся в городе.

Обо всем этом (и это только малая часть!) читайте в специальном проекте Amic.ru "БАРНАУЛ. Итоги 2016 года".