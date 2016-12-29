Каким был Барнаул еще год назад? В самом начале 2016-го горожане не делали селфи на новой лестнице, а про открытие моста на проспекте Ленина даже не было речи: его только-только закрыли на реконструкцию. Да и генплан 366 дней назад не обсуждали. Что уж говорить про социальную сферу – в Барнауле было меньше детских садов и не хватало новой школы с бассейном.
Сегодня, когда мы подводим итоги 2016 года, стало заметно: город изменился. Барнаул уже не тот, каким он был год назад. На самом деле 366 дней – это не так много. Если измерять только временем. А если мерить делами, то за год было сделано очень и очень много.
Чего стоит только открытие перинатального центра! А реконструкция моста на проспекте Ленина? А строительство и ремонт дорог? Даже до той самой проблемной улицы Гоголя "дошли руки" и нашлись средства.
А еще мы знаем, что уже в не самом далеком будущем построят на правом берегу Оби, знаем, как дальше будет развиваться Барнаул, как изменится его облик и какие дороги появятся в городе.
Обо всем этом (и это только малая часть!) читайте в специальном проекте Amic.ru "БАРНАУЛ. Итоги 2016 года".
Комментарии
А как ни крути, хороший год был! С наступающим, амик!
29.12.2016 15:36 - гость -
А как ни крути, хороший год был! С наступающим, амик!
+100500 Бухать если будут, то пусть зовут.) Я приду.)))
Кстати, правда год выдался богатым на появление новых объектов. Тут каждый сам решает нравится-не нравится. но факт, что многое появилось.
А ведь история пишется, действительно на наших глазах. Оглянешься назад и удивляешься произошедшим изменениям. С новым годом всех-всех-всех!
Крутейший проект! Делайте еще!