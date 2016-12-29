Главная елка Барнаула на площади Сахарова откроется 30 декабря в 17 часов. Фейерверк состоится в 16 часов. Между тем в районах Барнаула елки открылись еще неделю назад. Установили большую елку — порядка 15 метров и в парке ВРЗ. Зеленую красавицу привезли из соседнего Кузбасса. Украшают ее яркая гирлянда и необычные игрушки, которые сделали ребята из школы №70. В праздничные дни в парке можно будет покататься на пони за символическую плату.
Смотрите открытие новогодней елки в парке ВРЗ и запасайтесь праздничным настроением.
Видео предоставлено администрацией Барнаула.
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