Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Организацию дорожного движения меняют в центре Барнаула для повышения пропускной способности и беспрепятственного выезда автомобилей "скорой помощи", сообщили в пресс-центре городской администрации.
В частности, на участке улицы Кирова от проезда Политехнического до проспекта Ленина (схема 1), а также на четной стороне улицы Димитрова от проспекта Ленина до Комсомольского (схема 2) устанавливают дорожные знаки "Преимущество встречного движения", "Преимущество перед встречным движением".
Также здесь устанавливают знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей.
Кроме того, на улице Папанинцев у дома №111 (схема 3), а также на четной и нечетной сторонах улицы Сизова на участке от дома №45 до проспекта Комсомольского и в районе остановки общественного транспорта "улица Сизова" будет выполнена установка дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку машин.
Комментарии
а схемы то где?
о появились