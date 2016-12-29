Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Организацию дорожного движения меняют в центре Барнаула для повышения пропускной способности и беспрепятственного выезда автомобилей "скорой помощи", сообщили в пресс-центре городской администрации.
В частности, на участке улицы Кирова от проезда Политехнического до проспекта Ленина (схема 1), а также на четной стороне улицы Димитрова от проспекта Ленина до Комсомольского (схема 2) устанавливают дорожные знаки "Преимущество встречного движения", "Преимущество перед встречным движением".
Также здесь устанавливают знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей.
Кроме того, на улице Папанинцев у дома №111 (схема 3), а также на четной и нечетной сторонах улицы Сизова на участке от дома №45 до проспекта Комсомольского и в районе остановки общественного транспорта "улица Сизова" будет выполнена установка дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку машин.
Комментарии
а схемы то где?
о появились
аж в глазах рябит
месный 29 декабря 2016 г. 12:56 а схемы то где? ======================================================= А тебе то зачем? Ты же поклонник общественно транспорта
Ну да Знаки повесить легче чем снег почистить
В великой державе скорая помощь могла бы на вертолётах летать.
Ну ппц, и где теперь парковаться у работы? Там весь затык от не чищенного снега, нагребают на обочины, а вывозить сразу религия не позволяет, ну да и еще все затыкано машинами бедных студентов.
Может работодателю зададите вопрос где парковаться, понаделали офисов там где парковки не предусмотрены и жалуются теперь.
Вообще-то ростелеком там стоит с незапамятных времен и парковка у него есть и снаружи и внутри, но снаружи вечно занята хрен пойми кем.
29.12.2016 14:02 - гость -
Много плюсов. Ездили бы на ОТ и вопросов с парковкой не возникало. А то привыкли отсиженную пятую точку на машинке возить от подъезда до крыльца, а теперь страданий на полгода минимум.
Барнаул... Вместо решить проблему - запретить. Снесите киоски у детского сада и сделайте парковочный карман, там все равно все деревья выпилили уже. Вам и родители привозящие детей в сад спасибо скажут. А еще может политех пожертвует куском своей территории на Димитрова для организации парковки для своих же студентов и преподавателей. А то запрещать много мозгов не надо.
нужен результат, поэтому выбрали самый быстрый путь
кстати, как вы сейчас возмущаетесь по поводу того, что негде поставить машину, так же будете возмущаться, что скорая помощь долго не едет
а снег чистить на Кирова не пробовали? Там все завалено - едва одна полоса осталась. И уж точно не знаками проблему решать надо..