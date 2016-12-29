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В Китае жительница провинции Цзилинь родила сына в 64 года, став самой возрастной женщиной в стране, родившей здорового ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sina.

Портал отмечает, что роды прошли в среду, 28 декабря, в одной из больниц в городе Чанчунь.

Подчеркивается, что женщина смогла забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Издание уточняет, что сын у женщины появился на свет путем кесарева сечения.

По словам знакомых китаянки, она с мужем решилась на рождение еще одного ребенка после смерти их единственного чада.

Сейчас мама с младенцем находятся под постоянным медицинским наблюдением, их жизни ничего не угрожает.