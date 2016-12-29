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Эксперт рассказал о возможных причинах обрушения крыши в новом "Ашане"

, ИА "Амител"
ЧП в новом барнаульском ТЦ Galaxy комментирует независимый эксперт

Фото: Катерина Смолихина

Алтайское краевое управление Следственного комитета ведет проверку по факту обрушения части кровли в ТЦ Galaxy. Напомним, ЧП произошло 26 декабря. Официальная причина происшествия пока не называется. Однако барнаульцы высказывают мнение, что причиной является то, что объект строился слишком быстро и технологии не были соблюдены.

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Исполнительный директор ООО "Экспертно-консалтинговый центр "Независимая экспертиза" Дмитрий Попов рассказал ИА "Амител" несколько версий ЧП, которые бывают основными причинами при аналогичных аварийных случаях на объектах недвижимости. При этом он подчеркнул, что сам не принимал участия на стадиях проектирования и строительства здания, а также в осмотре места происшествия после произошедшего, а потому может говорить только в отвлеченной форме ситуационных предположений.

Неправильно спроектировали

По правилам, при строительстве подобных объектов всегда разрабатывается проект, который должен пройти государственную экспертизу. При проектировании каждый узел рассчитывается на нагрузку, в том числе и на снеговую. Но часто бывает так, что объект сначала строят и только потом узаконивают и вводят в эксплуатацию, проводят серии экспертиз на соответствие строительным нормам и правилам, а также на соответствие объекта градостроительному нормированию.

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"В данном случае мы видим, что кровля здания, наиболее вероятно, не вынесла снеговой нагрузки. Между тем уже в 2000-е годы дважды вносились региональные поправки в строительные правила, предписывающие при проектировании закладывать увеличение прочностных характеристик элементов кровли, несущих нагрузки, связанные с осадками в зимний период, а это как раз и есть  снеговые нагрузки. Дело в том, что на государственном уровне проводятся исследования, отмечаются климатические изменения и в соответствии с этим вносятся изменения в соответствующие регламенты", – поясняет эксперт.

Поспешили

Еще одна из причин подобных происшествий — излишняя торопливость, когда хочется построить все быстро и недорого, рассказывает Попов. И тогда могут быть допущены просчеты. Например, в том же Galaxy использовали современные технологии строительства, которые предусматривают использование легких конструкций: металлические каркасы, сэндвич-панели. Кровля также облегченная, она состоит из металлических ферм, на которые накладывается легкий настил. Существуют специализированные производства металлоконструкций, которые производят металлические фермы, опорные элементы, колонны, соединительные узлы под конкретные проекты с заложенными в изделия необходимыми прочностными характеристиками. При строительстве эти конструкции достаточно будет квалифицированно смонтировать, при этом производитель предоставляет гарантию сохранения несущей способности на весь срок эксплуатации.

Но есть способ дешевле, которым многие и пользуются, – купить металл и собирать необходимые металлоконструкции самостоятельно на месте. И даже в этом случае она будет надежной, при условии наличия необходимого оборудования и квалифицированного персонала. И, конечно, если соблюдаются все требования, изложенные в проекте и планах производства работ. "Так вот, – отмечает эксперт, – при спешке технологию, случается, и нарушают, экономя металл, пренебрегая технологиями сварки, заменяя по своему усмотрению болтовые соединения узлов на сварные и тому подобные вещи".

Просчитались

Речь идет о тех случаях, когда владелец перепрофилирует какое-то строение. Например, на месте того же Galaxy раньше было промышленное предприятие. Наверняка от него остались конструкции, фундамент, возможно, даже железобетонный каркас, предполагает Дмитрий Попов. При реконструкции объекта этот каркас обследуют на остаточную несущую способность, облегчают, удаляя старые железобетонные элементы, заменяя более легкими металлическими, что дает возможность дальнейшей эксплуатации.

По словам Попова, причиной подобных случаев ЧП в подавляющем большинстве становится человеческий фактор, возникающий на одном из этапов строительства здания, либо банальные просчеты при проектировании, либо пренебрежение требованиями проектов и планов производства работ на стадии монтажа. "С интересом будем следить за ходом проверки по факту обрушения и ждать выводов комиссии о непосредственной причине происшествия", – отмечает руководитель центра Независимой экспертизы.

Между тем в государственной инспекции Алтайского края уже заявили, что  на всех этапах строительства ТРЦ Galaxy осуществлялся государственный строительный надзор. Подчеркивается, что нарушений при возведении "Галактики" выявлено не было.

В связи с ЧП в Барнауле в Алтайском крае проверяют все торговые центры, возведенные с такими же конструктивными решениями, что и у "Галактики". Сам ТРЦ на данный момент не работает.


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Комментарии

29.12.2016 13:20
ыть

А у Арены в холле перед главным входом потолок вовсе стеклянный, насколько мне помнится.

0  0
29.12.2016 13:30
- гость -

А эксплуатант как бы не причем? Как фуры пополам ломаются - забыли? А снегоуборочные работы за 3 рубля кто будет делать? А на такой высоте? Так что и с проектом и со строительством все может быть в порядке.....особенно радует наличие независимых экспертов с формой собственности ООО, это как ООО "Олимпстрой" - кто помнит?

0  0
29.12.2016 13:41
- гость -

У меня на бане крыша в форме равностороннего треугольника из дощечки толщиной 1 см. За 25 лет ни разу не продавилась.

0  0
29.12.2016 13:49
- гость -

Начало зимы, А крыша уже вся проваливается. Его вообще безопасно эксплуатировать?

0  0
29.12.2016 13:49
- гость -

29.12.2016 13:41 - это вы просто сумму страховки вашей бани и цельной Галактики еще не сравнивали.....а то б и года не простояла

0  0
29.12.2016 14:23
- гость -

хорошая статья

0  0
29.12.2016 14:30
larisa2011

Ыыы это что было сейчас!!!!

0  0
29.12.2016 14:32
Гость

100 % совокупность факторов, как и допущенные ошибки так и экономия на материалах + наши Уважаемые контролёры закрывали глаза....ВЫ посмотрите как крыша уложена на Молодёжном театре Алтая им. Золотухина....начали перекрывать металлом со стороны центрального входа (материал которым перекрывали двухсторонний, наружная и внутренняя сторона и стороны отличаются по цвету) так они начали перекрывать перепутав стороны....дойдя до вентиляционных коробов, которые в свою очередь изготавливаются на заводе и с ними не возможно перепутать внутреннюю сторону с наружной, уважаемые строители поняли свою ошибку и стали укладывать материал правильно.....теперь крыша двухцветная и 70% уложено неправильно.

0  0
29.12.2016 15:18
dirserver

Эксперту твёрдая двойка за беспредметный разговорный жанр. Приличный эксперт никогда не станет делать никаких предположений, не ознакомившись с документами и не проведя осмотр. Товарищ Попов продемонстрировал нам чудеса словесной эквилибристики в стиле "экспертов" ток-шоу у Соловьева. Такое впечатление, что он еще и в Барнауле ни разу не был.

Объект в в центре города построить без экспертизы? Особенно такой, о котором только слепоглухой дегенерат не в курсе, по которому градостроительных советов прошло несколько штук? Это вам, товар Попов, не Москва. У нас это невозможно по определению.

Сварить весь металл Галактики на площадке? Т.е. организовать примерно такое же производство, как на металлозаводе, только под открытым небом? Товарищ Попов хотя бы представляет объем металла? Я худею от глубин фантазии экспертов.

Использовать старые конструкции и фундаменты БАМЗа? Блин, берешь в гугл пишешь строчку в поиске, если уж ты живешь на Потоке и в центре не был ни разу, и видишь, что демонтировали всё, от слова совсем. Площадка сверху выглядела, как Сталинград после боев.

С такими экспертами мы далеко уйдем, товарищи. Прямо в коммунизм, причем быстро.

0  0
29.12.2016 15:21
- гость -

... И, конечно, если соблюдаются все требования, изложенные в проекте и планах производства работ.

ГОСТы отменили? Контролирующие органы тоже отменили?

0  0
29.12.2016 15:37
- гость -

Ко всем представителям,осуществлявших государственный надзор прийти в загородные особняки с обысками,проверить счета в банках,в том числе заграничных.

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