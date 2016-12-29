На сегодняшний день ТРЦ Весна является одним из самых популярных в Барнауле. В нем можно найти магазины ведущих мировых брендов, кафе и рестораны, а также целый парк развлечений. Вот уже пять лет "Весна" радует барнаульцев, а в своей День рождения устроила беспрецедентный розыгрыш крутых призов.

Дарить подарки своим клиентам — традиция ТРЦ "Весна". Каждый, кто совершил покупку на сумму от трех тысяч рублей в период с 18 октября по 24 декабря, смог участвовать в розыгрыше ценных призов. Среди которых были iphone 7, ipad, стиральная машина, микроволновая печь, пылесос, кухонный комбайн, а главным призом стала туристическая путевка в Доминиканскую Республику в пятизвездочный отель. В честь этого события торговый центр устроил грандиозный праздник, на котором взрослые и дети смогли весело провести время. Маленькие посетители развлекались на новогодней программе, а самые активные из них получили подарки от Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017года — Веселого Петуха. Взрослые же участвовали в уличном представлении, где с волнением ждали объявления победителей. На дне рождении не было проигравших, ведь абсолютно все получили заряд хорошего настроения и положительных эмоций!

Торговый центр находится по адресу ул. Малахова, 86 В, ознакомиться с магазинами и заведениями, расположенными в "Весне" можно на сайте http://vesnamall.ru/barnaul/