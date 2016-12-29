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Завершена основная фаза поисково-спасательной операции на месте авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он отметил, что со дна на поверхность подняли все основные фрагменты лайнера. Обломки доставили на специальную площадку в Сочи для дальнейшей работы. Собеседник агентства отметил, что там специалисты "выложат" разбившееся судно из фрагментов.

Также источник отметил, что на данный момент на поверхность подняли тела 19 погибших. 17 из них вместе со всеми фрагментами тел доставили в российскую столицу для опознания.

Напомним, Ту-154 летел в Сирию и разбился под Сочи. На его борту находились 92 человека – военные, представители СМИ, музыканты, а также доктор Лиза. Все они погибли в авиакатастрофе.