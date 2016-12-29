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Алтайские полицейские поделились подробностями ДТП, которое произошло в четверг, 29 декабря, на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что на место аварии сразу же выехали сотрудники ГИБДД, чтобы помочь пострадавшим.

Предварительно установлено, что водитель машины LADA Priora не учел скорость движения, не справился с управлением и врезался в машину Suzuki, после чего произошло столкновение с автомобилем Lexus, двигавшимся по "встречке".

В результате аварии водитель LADA вместе с пассажирами – женщиной и ребенком, предположительно, четырех лет – получили телесные повреждения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас полицейские обеспечивают безопасность движения авто на месте столкновения и выясняют обстоятельства инцидента.