"Жар-птица", "Баба-яга", "Малефисента" и другие сказочные персонажи украсили площадь Сахарова накануне 2017 года. Барнаульцы уже успели оценить творчество скульпторов, и по социальным сетям разлетаются сотни фотографий, сделанных на главной новогодней площади города.
В администрации Барнаула также подвели итоги конкурса среди скульпторов. Победителей поощрят денежными премиями.
По мнению жюри, лучшей ледяной фигурой стала скульптура "Жар-птица" Владимира Казаченко и Сергея Чуклина. Второе место отдали команде Алексея Потапова и Виктора Каракчеева со скульптурой "Баба-яга", на третьем месте композиция "Экология" Евгения Павлова.
За участие в конкурсе будут поощрены и другие скульпторы.
Площадь украсили композиции "Серебряное копытце", "Петушок", "Емеля" и другие.
Для тех, кто еще не нашел времени зайти на площадь Сахарова и своими глазами увидеть всю эту красоту, мы предлагаем видеоролик.
Видео предоставлено администрацией Барнаула
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