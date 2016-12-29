Фото: пресс-служба правительства РФ

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял участие в совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, посвященном теме сбалансированности региональных и местных бюджетов в период 2017-2019 годов.

В частности, участники мероприятия рассмотрели вопросы совершенствования межбюджетных отношений и долгов регионов. Говоря о новых алгоритмах, которые начнут определять данную сферу, Александр Карлин отметил:

"Я считаю, что мы дальнейшую работу с федеральным центром должны строить в контексте мер по совершенствованию налогового законодательства. В частности, есть вопросы к сложившемуся механизму налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов, в том числе налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков. Эта тема сложная, и наши предложения касаются того, чтобы формирование прибыли и уплата с нее налога происходили в тех регионах, где реально ведется хозяйственная деятельность".

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По мнению губернатора, 2017 год станет временем выстраивания более справедливых и гармоничных отношений федерального центра с регионами.

"Регионы должны получать больше доходов в собственные бюджеты, при этом, как правило, эти доходы должны быть заработаны самими регионами, но эти доходы должны быть справедливо распределены между субъектами и федеральным центром", – считает Александр Карлин.

Напомним, что 23 декабря в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин положительно высказался о формировании бюджета Алтайского края и похвалил регион за то, что он не копит долгов, несмотря на экономическую нестабильность.

