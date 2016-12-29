Фото: пресс-служба правительства РФ
Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял участие в совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева, посвященном теме сбалансированности региональных и местных бюджетов в период 2017-2019 годов.
В частности, участники мероприятия рассмотрели вопросы совершенствования межбюджетных отношений и долгов регионов. Говоря о новых алгоритмах, которые начнут определять данную сферу, Александр Карлин отметил:
"Я считаю, что мы дальнейшую работу с федеральным центром должны строить в контексте мер по совершенствованию налогового законодательства. В частности, есть вопросы к сложившемуся механизму налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов, в том числе налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков. Эта тема сложная, и наши предложения касаются того, чтобы формирование прибыли и уплата с нее налога происходили в тех регионах, где реально ведется хозяйственная деятельность".
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По мнению губернатора, 2017 год станет временем выстраивания более справедливых и гармоничных отношений федерального центра с регионами.
"Регионы должны получать больше доходов в собственные бюджеты, при этом, как правило, эти доходы должны быть заработаны самими регионами, но эти доходы должны быть справедливо распределены между субъектами и федеральным центром", – считает Александр Карлин.
Напомним, что 23 декабря в рамках большой пресс-конференции президент России Владимир Путин положительно высказался о формировании бюджета Алтайского края и похвалил регион за то, что он не копит долгов, несмотря на экономическую нестабильность.
Комментарии
Российский бизнес адаптировался к курсу в районе 60 руб. за доллар, сильное укрепление национальной валюты нежелательно, заявил глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Если мы будем тратить все нефтегазовые доходы на дополнительные расходы, это будет приводить к укреплению курса рубля. Хорошо это или нет? Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Нужно нам сейчас это или нет?» — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По его мнению, дополнительные курсовые колебания, даже укрепление рубля, России «сейчас ни к чему». Проводя ответственную бюджетную политику, дополнительные нефтегазовые доходы «лучше было бы в большем объеме сберечь и сохранить в резервы», добавил министр.
Карлин может что угодно нести, может даже уронить, или поднять. Только муниципальные (местные) органы - не государственные и поэтому всегда будут в положении "просящего", т.к. налоги собираеот и распределяет государство, а население живущее на территориях муниципальных образований так и будет ходить с протянутой рукой "вечно" по честному избирая органы местного самоуправления и удивляясь, что кого не избери, а воз и ныне там. Так конституцию напИсали еще в прошлом веке. Привет всем от Бори....