Фото: nat-geo.ru

В Москве наградили победителей фотоконкурса "Дикая природа России – 2016" от журнала National Geographic. Торжественная церемония состоялась в среду, 28 декабря, в Центральном Доме художника, сообщается на сайте журнала.

В текущем году в конкурсе участвовало свыше 55 тысяч кадров, распределенных по 13 номинациям. Главный приз в размере 300 тысяч рублей достался мурманскому фотографу Сергею Королеву за снимок "Туломские причуды", который претендовал на победу в номинации "Пейзажи".

Отмечается, что в тот же день открылась одноименная выставка с лучшими снимками. Она продлится в Москве до 14 января, после этого отправится в Санкт-Петербург, а затем по другим российским городам.

Добавим, что всероссийский фотоконкурс проводится журналом "National Geographic Россия" совместно с Русским географическим обществом с 2011 года.

Подробнее с победителями можно ознакомиться здесь.