О чем мечтает каждая женщина? О том, чтобы быть красивой, любимой, успешной и о том, чтобы похудеть. Согласитесь, не зависимо от комплекции и веса, любая девушка хочет скинуть лишние килограммы. Новая книга Зои Богдановой рассказывает как это можно сделать, не прибегая к БАДам и строгим диетам.
"Ешь, читай, худей" — это книга для тех, кто уже задумался о том, как привести фигуру в порядок после новогодних праздников. По мнению Зои Богдановой, задача эта является простой, стоит только настроить себя на правильный лад. В книге вы найдете 7 простых правил, которые помогут легко и с комфортом расстаться с лишними килограммами. Автор утверждает, что можно заниматься обычными делами, радоваться жизни, есть привычную еду, даже лежать на диване и при этом — худеть. Делать это Зоя предлагаем без таблеток, диет, уколов, коктейлей, изнурительных тренировок, голодовок и прочих небезопасных и бесполезных способов. Главное — следовать правилам, описание которых вы найдете на страницах новой книги.
Книгу вы сможете найти в магазине "BOOK-LOOK" по адресу ТРЦ "Арена" Павловский тракт 188! Наша группа https://vk.com/eatreadhudey
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