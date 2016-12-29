Фото: CCTV News
В Китае прохожие помогли местному жителю собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на CCTV News.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Далянь (провинция Ляонин). На кадрах видно, как мужчина вышел из банка с пачкой наличных (годовая зарплата) и маленькой собакой на руках. Внезапно он уронил их на дорогу, а порыв ветра сразу же разбросал купюры по тротуару.
Мужчина принялся ловить улетающие деньги, а на помощь к нему ринулись прохожие и посетители банка. По данным издания Shanghaiist, совместными усилиями они смогли собрать деньги и вернули пострадавшему всю рассыпанную сумму.
Комментарии
Что такое годовая зарплата? 13-я?
"Дикая страна!" (ц)