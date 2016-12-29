Четверг, 29 Декабрь, 16:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нравится ли вам новогоднее оформление Барнаула?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,67
€ 63,49
Brent
$ 53,5
-6°
Обь
64см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Законы - 2017Крушение самолета МинобороныНовый год – 2017
Новости

Бескорыстные китайцы помогли мужчине собрать рассыпанную годовую зарплату

, ИА "Амител"
Мужчина нес 25 тысяч юаней вместе с собачкой в руках, но внезапно уронил их на асфальт

Фото: CCTV News

В Китае прохожие помогли местному жителю собрать 25 тысяч юаней (около 223 тысяч рублей), которые он случайно рассыпал на улице. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, пишет "Лента.ру" со ссылкой на CCTV News.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Далянь (провинция Ляонин). На кадрах видно, как мужчина вышел из банка с пачкой наличных (годовая зарплата) и маленькой собакой на руках. Внезапно он уронил их на дорогу, а порыв ветра сразу же разбросал купюры по тротуару.

Мужчина принялся ловить улетающие деньги, а на помощь к нему ринулись прохожие и посетители банка. По данным издания Shanghaiist, совместными усилиями они смогли собрать деньги и вернули пострадавшему всю рассыпанную сумму.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.12.2016 15:55
Nic

Что такое годовая зарплата? 13-я?

0  0
29.12.2016 16:10
- гость -

"Дикая страна!" (ц)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
16:08
Какие изменения ждут автомобилистов в 2017 году? 0
15:52
Третий бортовой самописец Ту-154 оказался разрушен – СМИ 1
15:31
Как горожане оценили новогоднее оформление Барнаула? Опрос. Amic.ru 1
15:26
Прошел еще один год: как изменился Барнаул за 366 дней? 4
15:23
Правительство Алтайского края предложили поселить в высотном деловом центре 4
15:12
Барнаульцы возмущаются проехавшим на красный свет таксистом 10
14:55
Стоп-кадр. Свиристель на ветках зимних яблонь в Барнауле 2
14:54
Бескорыстные китайцы помогли мужчине собрать рассыпанную годовую зарплату 2
14:33
Пассажирский автобус попал в аварию на Докучаево в Барнауле. Фото 1
14:24
"Регионы должны получать больше доходов" – Александр Карлин 4
14:16
National Geographic назвал победителей конкурса "Дикая природа России-2016" 0
14:06
Полиция сообщила подробности аварии на трассе под Барнаулом 2
13:49
"Баба-яга" и "Малефисента": как украсили площадь Сахарова в Барнауле. Видео 0
13:36
Пожар унес жизни отца и сына на Алтае 0
13:27
Основную фазу операции на месте крушения Ту-154 завершили – СМИ 0
13:25
Сервируем стол: как расставить посуду и какими приборами пользоваться? 2
13:15
Lexus оказался в кювете после аварии на трассе Барнаул – Бийск. Фото 0
13:10
Эксперт рассказал о возможных причинах обрушения крыши в новом "Ашане" 11
12:57
64-летняя жительница Китая родила здорового ребенка и установила рекорд 0
12:37
Движение меняют в Барнауле ради беспрепятственного выезда "скорой помощи" 14
12:33
Сказочное настроение: смотрим, как в парке ВРЗ открыли новогоднюю елку 0
12:30
Команда "Матрешки-Сибирь" рассказывает, как меняются девушки Барнаула 3
12:18
Парковку машин массово ограничат в Барнауле из-за расчистки снега 6
12:09
Трамп прокомментировал намерения США ввести новые антироссийские санкции 5
12:00
Новое семейное кафе открылось в центре Барнаула 4
11:51
Когда и почему в России запретят продавать пиво в пластиковых бутылках? 16
11:35
СКР на Алтае поздравил с Новым годом маленьких пациентов онкогематологии 0
11:29
СК перед Новым годом напомнил алтайским чиновникам о запрете на подарки 1
11:17
Юной и талантливой жительнице Алтайского края нужна помощь на реабилитацию 0
11:15
Трамп обвинил Обаму в создании трудностей при передаче власти 14
11:02
Загоревшийся дом в Барнауле тушили 22 человека 2
10:37
Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери 0
10:29
Главный Дед Мороз России поздравил барнаульцев с Новым годом. Видео 2
10:17
Снежки, петушки и голубой дом: новогодняя игра от Amic.ru 10
10:16
СМИ сообщили о планах РФ, Турции и Ирана разделить Сирию на зоны влияния 5
10:09
Зимняя сказка: как украсили площадь Сахарова в Барнауле к Новому году. Фото 7
10:00
Веселые зимние каникулы в центре развлечений "Арена-Парк" 0
09:56
МИД Польши потребовал от РФ записи из кабины самолета Качиньского 1
09:50
Вклады алтайского бизнеса в "Россельхозбанке" превысили 3,5 млрд рублей 0
09:42
Новый автобусный маршрут до медицинского кластера запустят в Барнауле 13
09:33
Долги по ЖКХ с россиян начнут взыскивать по "упрощенке" 91
09:30
АлтГТУ имени Ползунова вошел в список лучших вузов России 7
09:14
Мошенники обманули жительницу Барнаула, представившись сотрудниками банка 1
08:57
СМИ назвали дату введения санкций США против РФ за кибератаки на выборах 9
08:43
Минобороны о карикатурах Charlie Hebdo на Ту-154: "Испражнения на бумагу" 12
08:39
Где для вас лучший отдых на новогодних каникулах? Гадаем вместе с Amic.ru 0
08:21
СМИ: экстремисты в Афганистане обезглавили женщину за шопинг без мужа 23
07:54
Топ-15 новогодних книг для детей и их родителей по версии Amic.ru 2
07:46
КВН и "Лабутены": что россияне смотрели и слушали в 2016 году? 1
07:36
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: душевные истории о подарках 0
07:27
Все готово: в Алтайском крае с января заработает правительство 20
07:06
Алтайские комсомольцы выбрали себе нового главу 4
06:45
Мэрия Барнаула призывает собственников ТРЦ проверить здания на безопасность 6
06:24
Коттедж у реки выставили на продажу в Барнауле за 19 миллионов рублей. Фото 29
06:17
Charlie Hebdo опубликовал язвительные карикатуры на крушение Ту-154 49
06:01
Алтайский Роспотребнадзор изъял из торговли 2,5 тысячи бутылок "Боярышника" 10
05:08
Сильный ветер, снег и гололед ожидают в Алтайском крае 29 декабря 0
04:08
Что подарить теще и свекрови на Новый год? 51
03:04
"Мама дома, мамы нет": проект "Жить" выпустил новогодний социальный ролик 0
02:01
Кэрри Фишер появится в восьмом эпизоде "Звездных войн" 0
01:04
Худрука театра "Сатирикон" Константина Райкина прооперировали в Тобольске 0
00:09
ИА Regnum намерено судиться с Марией Захаровой за клевету 3

© 1999 — 2016, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.