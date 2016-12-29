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© 1999 — 2016, ИА «Амител»
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Комментарии
Не крошите им хлеб, не едят они его, только голубей привлечете!
ну все Автор, птица тебя запомнила!