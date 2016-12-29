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Стоп-кадр. Свиристель на ветках зимних яблонь в Барнауле

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Как будто свиристель посмотрела тебе прям в душу
Пестрые птички прилетели в город. Выходи из квартиры и покроши им хлеб. 

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Комментарии

29.12.2016 15:33
- гость -

Не крошите им хлеб, не едят они его, только голубей привлечете!

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