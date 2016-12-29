Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Стаи свиристелей радуют барнаульцев в преддверии Нового года — милые птицы с хохолками и необычным окрасом привносят в город атмосферу настоящего праздника.
Отметим, что эти пернатые имеют весьма внушительные размеры — 18-23 сантиметра. Песня свиристеля — журчащая трель "сви-ри-ри-ри-ри", похожая на звучание свирели.
Комментарии
У меня не хуже есть, снегири + свиристели
снегиринигири
не ставьте авто под дикими яблонями и рябинами. можно попасть под ковровое бомбометание этих замечательных пташек
Тонко чувствующие люди о высоком, а гонец как всегда о дерьме