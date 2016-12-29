Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле таксист проехал на красный свет. Соответствующий ролик выложил в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте" местный житель.
Он отметил, что инцидент произошел в четверг, 29 декабря, в 11:15 на проспекте Космонавтов.
"Безопасно ли ездить на таком такси?" – задается вопросом участник сообщества.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни считают поведение таксиста нормальным, поскольку он никому не помешал, к тому же, отмечают участники группы, светофор на данном участке трудно заметить, другие же отозвались о таксисте далеко не лестным образом.
Комментарии
Таксерам можно, они профи
Сейчас таксуют кто попало. Какие они профи?
афтар ролика лошпет, ищущий на зад своего авто грузовик. светофор только замигал зеленым, а он уже затормозил...
Точно так же под красный направо проехал другой с Ленина на Пролетарскую возле "Центрального дома обуви".
Да никакие они профи, как и автобусники