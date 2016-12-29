Барнаульцы разошлись во мнениях по вопросу украшения города к Новому году. Не видят ничего красивого в праздничном наряде города 468 читателей Amic.ru.

319 человек, напротив, сообщили, что им очень нравится новогоднее убранство Барнаула. При этом 33 читателя уверены, что в этом году столица края украшена лучше, чем когда-либо еще.

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Впрочем, 103 респондента заявили, что деньги, потраченные на праздничное оформление, нужно было использовать на что-то действительно полезное.

Напомним, 30 декабря в 17-00 состоится открытие главной барнаульской елки. Гости праздника смогут увидеть представление "Новогодние сюрпризы". В 18.00 над главной сценической площадкой города запустят красочный салют.

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Также барнаульцы смогут увидеть еще один салют прямо в новогодний вечер в 18.30. Он состоится на площади перед храмом Иоанна Богослова по адресу улица Шумакова, 25а.

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Перед салютом на стенах храма зрителям покажут светомузыкальное представление с 3D-эффектом "Новогоднее чудо". Оно начнется в 18.00.