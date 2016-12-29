Фотографии предоставлены Леонидом Гладких
Правительство Алтайского края, которое заработает с 1 января, предложили разместить в высотном административно-деловом центре.
Свой проект здания, которое могло бы стать домом для регионального правительства, порталу Amic.ru представил барнаульский архитектор Леонид Гладких.
"Чтобы наше правительство могло видеть, в буквальном смысле воочию, большинство направлений, по которым следует развивать территорию, предлагаю создать административно-деловой центр на площади имени Баварина. Из любого кабинета этой башни "Губерния" видны просторы нашей любимой родной земли!" – такими словами сопровождает свой проект господин Гладких.
Говоря же о площади Советов, где сегодня базируется краевая администрация, архитектор отмечает, что это место по факту является культурным центром региона.
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"Выполнив транспортно-пешеходную связь по надземной платформе-эстакаде между проспектом Социалистическим и Комсомольским над площадью Советов, правительство обеспечит крепкую функциональную связь всех объектов культурной столицы края, а именно: драматический театр, Дворец спорта, университет, Обской бульвар, главная площадь края, краевая библиотека, театр музыкальной комедии. На первом и втором уровне платформы – открытые выставки, детские праздники, новогодняя елка, молодежные форумы и праздники и т. д.", – отмечает автор идеи.
В беседе с корреспондентом портала Amic.ru Леонид Гладких отметил, что разработанное им архитектурное решение представляет собой конкурсный проект 2006-2007 годов.
Комментарии
Ужас! А как же горнозаводской туркластер? Вот это вот совсем туда не пишется.
Господи, откуда еще этот деятель выполз? Зачем городу очередное гигантское архитектурное убожество? И не жирно ли будет правительству нищего края восседать в собственном небоскребе, обозревая свысока пространства угнетаемого им народа? Про эстакаду над площадью Советов вообще молчу - это что ж такое курить надо было, чтобы до этого додуматься?
Барнаульский архитектор готов предложить свой проект
а он не готов пойти в пешее путешествие с эротическим уклоном? бабло откуда на сей девайс планируется заполучить? если из Москвы и не в виде кредитов, то пусть строят.
А министерства промышленности нет(((