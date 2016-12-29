Около 200 человек приняли участие в танцевальном флешмобе, который прошел 29 декабря в Барнауле на площади перед собором Иоанна Богослова (ул. Шумакова, 25а).
Сегодня здесь прошла репетиция cветомузыкального представления "Новогоднее чудо", которое состоится 31 декабря.
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В акции приняли участие детские творческие коллективы.
Напомним, в новогодний вечер 31 декабря впервые в Барнауле состоится уникальное светомузыкальное представление в технике 3D-mapping.
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Гостям праздника представят вариацию русской сказки "12 месяцев". По сюжету каждый из месяцев будет рассказывать девочке Насте о том, как прекрасен Барнаул в каждое время года. Чтобы представление получилось, подготовка к нему велась на протяжении всего года. По завершении представления состоится фейерверк, который, по словам авторов, также заставит удивиться зрителей.
Начало флешмоба в 17.30, представления – в 18.00.
Организаторы: Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула.
Партнеры мероприятия: сеть магазинов бытовой техники "5 элемент", строительная компания "Регионстрой", диспетчерская Служба Заказа Такси "Минимум", центр отдыха и развлечений "Арена-Парк", сеть магазинов фейерверков "Пироман", гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак", торговый центр "7 Континент", автоцентр "Барнаул Моторс" – официальный дилер КИА и Шевроле НИВА.
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