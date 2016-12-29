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Новый вид сыра, непохожий ни на один из известных видов, разработали ученые Сибирского научно-исследовательского института сыроделия, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Краевые власти полагают, что этот сыр способен стать визитной карточной Алтайского края наравне с "Советским". Данный продукт имеет массовую долю жира в сухом веществе 55%, вырабатывается из коровьего молока и относится к группе полутвердых сыров.
При производстве этого вида сыра дополнительно используют ферментный препарат "Липаза", чтобы сделать процесс созревания и улучшения вкуса продукта более интенсивным.
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В настоящее время объем выработанного продукта составил около 1020 килограммов. Сейчас полученный сыр находится на созревании.
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и стоить будет под 1000