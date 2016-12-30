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Как украсить новогодний стол по-петушиному? Фотоподборка

, ИА "Амител"
Красивые и несложные варианты салатов и нарезок в виде петухов

Что год Петуха Огненного нам готовит? Об этом мы писали в наших астрологических прогнозах и гороскопах. А вот что мы приготовим в год Петуха? Как насчет салата, украшенного в виде этой птички? Показываем варианты салатов и закусок.

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