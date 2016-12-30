Пять российских картин претендуют на национальную кинопремию "Золотой орел — 2016" в главной номинации "Лучший фильм", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дирекции Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.
Главный приз могут получить "Рай" Андрея Кончаловского, "Экипаж" Николая Лебедева, "Ледокол" Николая Хомерики, "Дуэлянт" Алексея Мизгирева и "Коллектор" Алексея Красовского. Кончаловский, Мизгирев и Лебедев также претендуют на звание лучшего режиссера.
В так называемый "короткий список" премии в номинации "Лучшая женская роль в кино" выдвинуты Ксения Раппопорт ("Дама Пик"), Юлия Высоцкая ("Рай"), Виктория Исакова ("Ученик").
За приз в мужской категории будут бороться Петр Федоров ("Дуэлянт"), Иван Янковский ("Дама Пик"), Данила Козловский ("Экипаж").
Объявление лауреатов премии состоится 27 января 2017 года в первом павильоне киностудии "Мосфильм".
Комментарии