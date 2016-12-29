Фото: vk.com/barneos22
Маршрутный автобус №78 заехала на сугроб, расположенный по краю проезжей части на улице Малахова в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, инцидент произошел неподалеку от пересечения с Павловским трактом.
"Ул. Малахова возле моста, маршрутка №78 залетела в кювет", отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что автобус "оседлал" сугроб, залетев на него передней частью.
Комментарии
автобус "оседлал" сугроб
Джигит, млин...
Хотел повторить сбитие столба как 58 на Юрина, малость не рассчитал.