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Главу ОАО "Компания Усть-Луга", который занимается развитием одноименного порта в Ленобласти, Валерия Израйлита решением Дзержинского районного суда Петербурга арестовали до 21 января. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Красоткину.

Она подтвердила, что суд по ходатайству правоохранителей арестовал Израйлита на 25 суток.

"РГ" добавляет, что днем ранее в офисе "Компании Усть-Луга" на Шпалерной улице (в Петербурге) сотрудники ФСБ провели обыски и следственные действия.

Согласно не подтвержденным официально данным, Израйлита подозревают в хищении 1,5 млрд рублей, которые были выделены для развития порта "Усть-Луга".

РИА Новости со ссылкой на директора по внешним связям организации Татьяну Паук добавляет, что Израйлиту точно предъявили обвинения. "Можем подтвердить, что вчера в компании велись следственные действия. По какой статье предъявлены обвинения, мы не знаем", — сказала Паук.

Она также добавила, что визит оперативников никак не отразился на работе компании. Обыски проводились в штатном режиме и в полном объеме. Паук подчеркнула, что многие сотрудники и не знали, что на верхнем этаже работают следователи. "Никаких "маски-шоу" не было", — заключила она.

Сопровождающий ситуацию адвокат Александр Почуев заявил агентству, что пока в компании "нет достоверных сведений" для оглашения информации о задержании и аресте председателю совета директоров ОАО.

В региональном управлении ФСБ РФ комментарии давать отказались.