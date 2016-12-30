Новогодние праздники не за горами. Всех нас ждет неделя отдыха и развлечений. Диско-паб "Fox" предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу праздника и безудержного веселья.
С 1 по 7 января диско-паб "Fox" организует операцию "Спасение" и предлагает всем поправить свое здоровье в веселой компании. Длинноногие медсестры, любые диджеи и только самая актуальная музыка ждут вас в эти дни в пабе. Неповторимая энергетика зарядит бодростью и позитивом, а киловатты звука заставят всех отправиться на танцпол. Приветливые бармены смогут вылечить даже самого безнадежного больного, а талантливые повара приготовят закуски, которые удовлетворят любого гурмана. Операция "Спасение" проходит в режиме non-stop, чтобы успеть помочь каждому жителю нашего города.
Диско-паб "Fox" находится по адресу: Союза Республик, 44а. Для лиц, достигших 21 года