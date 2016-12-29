Фото: vk.com/barneos22
Демонтажные работы проводят в барнаульском ТРЦ "Галактика", где вечером 26 декабря произошло обрушение кровли.
"Торговый центр "Галактика" на пр-те. Строителей начали разбирать", — сообщил очевидец в паблике Barnaul 22, сопроводив свой пост фотографией.
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Напомним, что обрушение кровли случилось вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан", являющимся якорным арендатором "Галактики". Площадь обрушения составила около 50 квадратных метров. Накануне отверстие в кровли увеличилось.
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В связи с ЧП, при котором, к счастью, никто не пострадал, "Ашан" временно приостановил свою работу. Кроме того, в ряде торговых комплексов на территории Алтайского края ввиду случившегося проведут проверки на предмет безопасности.
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Комментарии
Неужели уже сносят? На этом месте решили парк построить?
На этом месте решили парк построить?
БАМЗ
Европейские конструкции в Сибири не приживаются?
Галактика напоминает внешне спичечный коробок. И тот и другой можно раздавить.
видимо на физрука с выводком наложено проклятье
Сам себе удивляюсь, почему мне Ракшина жалко в этой истории - столько денег потерял: ремонт кровли, компенсация убытков Ашану от простоя (и это накануне НГ когда вся торговля), подарки всяким проверяющим которые понабежали отовсюду (сам Локтев комиссию утвердил), имиджевый потери, а нервов то сколько и это накануне НГ когда у всех праздник на душе. Нет чтобы все упало числа 3 января
бамз! и снег упал
это ответка Франции за шарли
Конструктор - собираем, разбираем, снова собираем....