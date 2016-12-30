Неожиданно, но приятно: под самый Новый год инвестиционно-строительная компания "Союз" объявила старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса "Времена года" по адресу: улица Взлетная, 115.

"Союз" любит удивлять. Вот и в этот раз покупателей ждут не обычные квартиры, а практически эксклюзивные.

Во-первых, они просторные: во всех квартирах этого дома высота потолков начинается с 2,54 до 2,67 метра. Обратите внимание, что такую высоту потолков в панельном домостроении ИСК "Союз" реализовала одна из первых. На сегодня в Барнауле практически никто из застройщиков больше не может предложить ничего подобного.

Во-вторых, они светлые: окна в квартирах гораздо больше, чем это делают обычно. В доме номер 115 по улице Взлетной высота окон увеличена с 1, 52 метра до 1,7 метра. А это значит, что солнечного света в вашей новой квартире будет предостаточно. Подумайте, сколько получится сэкономить на электричестве.

В-третьих, они "тихие": шумоизоляция в квартирах выполнена в виде "плавающего пола", который обеспечивает нормируемый уровень ударного шума перекрытия до уровня комфорт-класса.

В-четвертых, они теплые. Дело в том, что фасад дома полностью утеплен. При его строительстве применялись самые современные технологии бесшовного фасада.

В-пятых, они комфортные. Например, распределительный щит с автоматическими выключателями расположен внутри квартиры. Поэтому при необходимости отключить электроэнергию можно не выходя в общий коридорный щиток.

Ну и самое главное: только в новогодние праздники стоимость квартир по новогодним – привлекательным ценам! Успейте узнать их первыми!

Сделать это можно по телефону: (3852) 58 — 10 — 58

Все варианты планировок квартир вы можете найти на сайте: www.isk-soyuz.ru

Напомним, ЖК "Времена года" находится в Индустриальном районе города Барнаула. Это молодой перспективный микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков.

"Времена года" — это современные и надежные дома, уютные квартиры с удобной планировкой, подземные парковки, закрытая внутренняя территория, безопасные и "умные" детские площадки, которые зонированы по возрасту. Для самых маленьких предусмотрены качели и песочницы. Для тех, кто постарше, карусели, качели, горки. Для подростков – баскетбольные, волейбольные и другие спортивные площадки.

К услугам жильцов круглосуточные аптеки и супермаркеты, торгово-развлекательные центры, несколько детских садов и школ, поликлиники и прочие объекты.

Проектная декларация на сайте: www.isk-soyuz.ru