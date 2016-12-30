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Новогодний подарок: ИСК "Союз" объявила о продаже необычных квартир

, ИА "Амител"
Новые квартиры выше, светлее, теплее и удобнее

Неожиданно, но приятно: под самый Новый год инвестиционно-строительная компания "Союз" объявила старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса "Времена года" по адресу: улица Взлетная, 115.

"Союз" любит удивлять. Вот и в этот раз покупателей ждут не обычные квартиры, а практически эксклюзивные.

Во-первых, они просторные: во всех квартирах этого дома высота потолков начинается с 2,54 до 2,67 метра. Обратите внимание, что такую высоту потолков в панельном домостроении ИСК "Союз" реализовала одна из первых. На сегодня в Барнауле практически никто из застройщиков больше не может предложить ничего подобного.

Во-вторых, они светлые: окна в квартирах гораздо больше, чем это делают обычно. В доме номер 115 по улице Взлетной высота окон увеличена с 1, 52 метра до 1,7 метра. А это значит, что солнечного света в вашей новой квартире будет предостаточно. Подумайте, сколько получится сэкономить на электричестве.

В-третьих, они "тихие": шумоизоляция в квартирах выполнена в виде "плавающего пола", который обеспечивает нормируемый уровень ударного шума перекрытия до уровня комфорт-класса.

В-четвертых, они теплые. Дело в том, что фасад дома полностью утеплен. При его строительстве применялись самые современные технологии бесшовного фасада.

В-пятых, они комфортные. Например, распределительный щит с автоматическими выключателями расположен внутри квартиры. Поэтому при необходимости отключить электроэнергию можно не выходя в общий коридорный щиток.

Ну и самое главное: только в новогодние праздники стоимость квартир по новогодним – привлекательным ценам! Успейте узнать их первыми!

Сделать это можно по телефону: (3852) 58 — 10 — 58

Все варианты планировок квартир вы можете найти на сайте: www.isk-soyuz.ru

Напомним, ЖК "Времена года" находится в Индустриальном районе города Барнаула. Это молодой перспективный микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков.

"Времена года" — это современные и надежные дома, уютные квартиры с удобной планировкой, подземные парковки, закрытая внутренняя территория, безопасные и "умные" детские площадки, которые зонированы по возрасту. Для самых маленьких предусмотрены качели и песочницы. Для тех, кто постарше, карусели, качели, горки. Для подростков – баскетбольные, волейбольные и другие спортивные площадки.

К услугам жильцов круглосуточные аптеки и супермаркеты, торгово-развлекательные центры, несколько детских садов и школ, поликлиники и прочие объекты.

Проектная декларация на сайте:  www.isk-soyuz.ru

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Комментарии

30.12.2016 08:10
- гость -

2,54-2,67 это перепад в одной квартире?

0  0
30.12.2016 08:17
- гость -

Вы серьезно про 2.54 )) чет в обычных панельках 20 летней давности 2.65 ... 2.7 норма. Или они думают что раньше вообще 2.3 м строили. )) нормальная комфортная высота от 3ех

0  0
30.12.2016 08:20
- гость -

Школа одна и та черте где и перегружена. Сразу пишите что школы нет и будет ли не известно... Т.к. Мы не жилищка и школы не строим сразу

0  0
30.12.2016 08:29
Мориарти

Какие поликлиникИ?? вы о чём? ближайшая за километр - №14, которая и не поликлинника даже, а несколько кабинетов разбросанных по первым этажам жилых домов

0  0
30.12.2016 08:31
Гость

Теперь просторнее в кубометрах считать? 30 м\2 и высотой 3 метра конечно просторнее ,чем 2,5 метра высоты.

0  0
30.12.2016 08:39
М

Никто там не строит ни дороги, ни ливневую канализацию. Ну ооочень привлекательное предложение

0  0
30.12.2016 08:41
CALIBR

В-пятых, они комфортные. Например, распределительный щит с автоматическими выключателями расположен внутри квартиры. Поэтому при необходимости отключить электроэнергию можно не выходя в общий коридорный щиток. +++++++++++++ Если достоинство только в этом ,надо покупать. * Ленивым.

0  0
30.12.2016 08:45
Ай

Это те дома, где лифт оборвался?

0  0
30.12.2016 08:48
Гость

Нужно принять закон об ограничении рекламы долевого строительства. Её слишком много. Она ухудшает самочувствие людей и раздражает их. А вчера и у амика и у алтапресса ещё хватило совести рекламировать г-на Шрамко (ГК Партнёр). Вот уж точно, правы были римляне - деньги не пахнут. Пора нам сказать всем этим недодевелоперам и недорекламщикам - НАДОЕЛИ!

0  0
30.12.2016 08:50
вовка

во-первых, 2,54 у меня было в хрущевке. Смешные... во-вторых, с увеличенными окнами экономия на электричестве - дилетантская фантазия, а вот теплопотери увеличатся точно, а значит и счета за отопление. в-третьих, можете плавать на полах сколько угодно, да только звук от соседей хорошо доберется до вас и по стенам. в-четвертых, бесшовное утепление сработает, если у Джамшута были руки прямые в-пятых, распределительный щит в квартире это не комфорт, это жесть. Нафиг нужно это чудо в интерьере, а еще в него дети могут залезть. Слушайте вы бы для комфорта еще лифты через квартиры пустили. Кстати можно бабла сэкономить на лифтовых холлах. А еще для комфорта пустите через квартиры мусопровод, только смонтируйте трубу посреди гостиной, чтобы на Новый год можно было наряжать ее вместо елки ))

0  0
30.12.2016 08:55
Gena

Что-то сразу вспомнились высокие потолки в старом фонде, то время, когда было не принято экономить на электроэнергии и тёплую бабушкину квартиру в кирпичном доме - хрущёвке на Черёмушках с эл.щитком/счётчиком, расположенном в коридоре. Непосредственно во дворе - детский сад, в соседнем дворе - школа с стадионом. Магазины и рынок в 5-7 минутах ходьбы. В шаговой доступности аллея на Г.Исакова...

Вот это всё было бы в наше время уж точно НЕОБЫЧНО) А построить очередную бетонную коробку в поле - это уже классика))

0  0
30.12.2016 08:59
- гость -

Это молодой перспективный микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков.

спасибо. оставьте себе)))

0  0
30.12.2016 09:00
- гость -

Супер! Просто СУПЕР!!! Весной можно будет на байдарке по району рассекать

0  0
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