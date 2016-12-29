Фото: ГУ МЧС по РА

Шестилетнему герою из Республики Алтай Арутаю Манееву в российской столице вручат медаль "Горячее сердце" за спасение тонущего в горной реке ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 17 апреля текущего года, на следующий день после того, как Манеев отпраздновал шестой день рождения. Рядом с небольшим селом Кара-Кудюр, в котором живут около 200 человек, после полудня дети играли на льду реки без сопровождения взрослых. Подчеркивается, что в этом месте происходит слияние реки Кара-Кудюр со стремительной горной рекой Башкаус. В месте слияния образовались проталины, которые припорошило снегом. Трехлетний Ренат наступил на подтаявший лед и провалился, после чего его понесло к Башкаусу. Ребенку повезло, что на нем была болоневая куртка, надувшаяся словно поплавок и сработавшая как спасжилет.

В это время по мосту шли два брата — шестилетний Арутай с восьмилетним Эзликом - и их бабушка. Когда они увидели, как ребенка понесло течение в горную реку, Юный герой сразу бросился на помощь. Он подбежал к Ренату, успел схватить его за ногу и стал вытягивать на лед. Затем подоспевшая бабушка взяла пострадавшего на руки и понесла его в дом, где с ребенка сняли мокрую одежду, а самого его укутали в одеяло и согрели.

В пресс-службе подчеркивают, что поступок Арутая достоин восхищения и уважения. Он стал одним из победителей Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". В феврале следующего года в Москве пройдет торжественная церемония награждения победителей, где юный герой получит нагрудный знак "Горячее сердце" за готовность бескорыстно прийти на помощь и преодоление трудных жизненных ситуаций.