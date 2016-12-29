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В Минобороны России заявили, что взрыва на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154 не было, передает в четверг, 29 декабря, "Интерфакс".

По словам начальника службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергея Байнетова, к такому выводу в ведомстве пришли после предварительных расшифровок первого "черного ящика". "Мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было", — цитирует агентство его заявление.

Байнетов добавил, что число версий причин авиакатастрофы сократилось в два раза с изначальных 15, которые выдвинула комиссия. Сокращение произошло после получения данных объективного контроля с двух накопителей.

Окончательные выводы о причинах крушения лайнера будут сделаны не ранее, чем через месяц, добавил источник. Он отметил, что на детальное изучение всех параметров работы двигателя, самолетных систем, анализ всего полета и расшифровку данных самописцев понадобится не менее 10 суток.

Байнетов отметил, что он называл эти сроки, "исходя из той обстановки, которая сейчас есть, из анализа тех материалов, которые имеются в комиссии, а также руководствуясь правилами расследования авиационных происшествий с государственными судами российской авиации".

Напомним, воздушное судно, летевшее в Сирию, разбилось под Сочи в воскресенье, 25 декабря. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.