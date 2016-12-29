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Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность скрытой ячейки сторонников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Дагестане. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что были задержаны семь человек, передает ТАСС.

Законспирированная группа планировала совершить серии терактов в Московском регионе. Уточняется, что боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара МТО ИГ, который находился в Сирии.

В ходе обысков жилья задержанных было изъято множество огнестрельного оружия, гранат, боеприпасов, а также компоненты к самодельной взрывчатке.

Источник в силовых структурах пояснил агентству, что задержанные пособники ИГ относились к так называемой хасавюртовской бандгруппе.

Большинством задержанных как раз являются выходцы из Хасавюртовского района Дагестана. "Они имели отношение к хасавюртовской бандгруппе, в которой еще, помимо задержанных, осталось порядка 10 человек", — заключил источник.