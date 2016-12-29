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Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением Министерства обороны сократить военное присутствие РФ в Сирии, передает ТАСС.

Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с главами оборонного ведомства и российского МИД — Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

При этом глава государства заявил, что Россия "безусловно" продолжит борьбу с международным терроризмом и дальше будет поддерживать законное сирийское правительство в борьбе с боевиками. Также президент подчеркнул, что РФ будет исполнять достигнутые договоренности, "в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", — приводит слова Путина агентство.

В заключение встречи глава государства поблагодарил министров за проделанную работу "на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".

Шойгу, в свою очередь, отметил, что сейчас сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе для сокращения группировки войск РФ в стране. Ранее он доложил президенту об окончании военной операции в Алеппо.