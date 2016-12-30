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Снег и гололед ожидаются в Алтайском крае в пятницу, 30 декабря, проинформировали в региональном Гидрометцентре.
"В отдельных районах снег, слабая метель, утром при прояснении изморозь, на дорогах гололедица", – отмечают в метеорологическом ведомстве. Днем по региону -6…-11 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле также временами ожидается снег, на дорогах гололедица. Температура в региональной столице в дневное время -7…-9 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
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