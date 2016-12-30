Фото: avito.ru

Усадьбу, построенную из кедра, продают в селе Баюновские Ключи под Барнаулом за 15,9 миллиона рублей.

Как сообщается в объявлении на сайте Avito.ru, основной дом (без отделки) имеет площадь 380 "квадратов". На первом этаже расположены кухня-столовая, просторная гостиная со вторым светом, с витражным остеклением, гардеробная, комната для гостей с ванной и санузлом, отдельный гостевой санузел, терраса с выходом на территорию усадьбы, котельная и постирочная. На втором этаже кабинет, две спальни, ванная комната, просторный холл.

В гостевом доме площадью 167 "квадратов" имеется дорогая отделка, кухня-столовая с печью и духовкой на дровах, зал с камином, санузел, банный комплекс с купелью. На втором этаже две спальни, гардеробная, санузел.

Продавец также отмечает, что участок в 70 соток огорожен освещенным деревянным забором. На территории высажены ели, сосны, имеется выход в лес, построена конюшня.

Кроме того, на территории расположен гараж с полной отделкой, а также помещение для сторожа.