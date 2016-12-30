Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Главная новогодняя площадка Барнаула и центральная городская елка открываются на площади Сахарова в пятницу, 30 декабря.
Праздничное мероприятие начнется в 17:00. Барнаульцев ждет представление "Новогодние сюрпризы", а в 18:00 горожан порадуют красочным салютом. Непосредственно в новогоднюю ночь на площади Сахарова также будет представлена музыкальная развлекательная программа.
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Уже сейчас жители краевой столицы имеют возможность видеть праздничный снежный городок с аттракционами, горками, иллюминацией и ледяными скульптурами. Главным украшением площади Сахарова, конечно же, является 32-метровая ель.
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Возведение новогодней площадки в центре Барнаула стартовало 5 декабря. Стоимость работ по обустройству праздничного городка составляет 8,6 миллиона рублей.
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