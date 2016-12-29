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"Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) собирается с 9 января следующего года усилить ограничительные санкции в отношении "Дальспецстроя", который задолжал 17 миллионов рублей за электричество. Ограничение может затронуть объекты космодрома Восточный, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-слубжу ДЭК.

В сообщении сказано, что генподрядчик по строительству Восточного ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" нарушает условия договора энергоснабжения и своевременно не рассчитывается с ПАО "ДЭК".

Агентство пишет, что 26 декабря энергетики уже ограничили электроснабжение технологических объектов, которые находятся в ведомстве строительного предприятия. В ДЭК надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса сможет осуществить расчеты до Нового года, чтобы удалось избежать неблагоприятных последствий.

Агентство пишет, что получить комментарий представителей "Дальспецстроя" не удалось.

В то же время "Газета.Ru" со ссылкой на радио "Говорит Москва" пишет, что в "Роскосмосе" опровергли данные о возможном отключении света на Восточном. В сообщении сказано, что долгов нет, а электричество поставляется в полном объеме.

"Что там с "Дальспецстроем", лучше у них спрашивать", — отметили в "Роскосмосе", добавив, что любые вопросы в итоге будут урегулированы и космодром без электроэнергии не останется.