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Автомобиль загорелся поздно вечером 29 декабря в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в Ленинском районе Барнаула

Фото: pixabay.com

Возгорание автомобиля произошло поздно вечером в четверг, 29 декабря, в Ленинском районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 23:41. Через 11 минут пожар был локализован, еще через две минуты – ликвидирован.

На тушение пожара выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.12.2016 08:18
- гость -

Кто-то чужое место занял?

0  0
30.12.2016 08:25
- гость -

жаль что всего один горел

0  0
30.12.2016 09:54
- гость -

На тушение пожара выезжали девять сотрудников РСЧС

Интересно сколько человек прочитали РСЧС и поняли что это?

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