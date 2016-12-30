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Возгорание автомобиля произошло поздно вечером в четверг, 29 декабря, в Ленинском районе Барнаула, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение поступило на пульт дежурного в 23:41. Через 11 минут пожар был локализован, еще через две минуты – ликвидирован.
На тушение пожара выезжали девять сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Комментарии
Кто-то чужое место занял?
жаль что всего один горел
На тушение пожара выезжали девять сотрудников РСЧС
Интересно сколько человек прочитали РСЧС и поняли что это?