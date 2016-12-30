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Полицейские спасли из горящих машины и дома двух человек

, ИА "Амител"
Людей спасли старший лейтенант полиции Илья Наливкин и капитан полиции Андрей Мордовин

Фото: 22.мвд.рф

Два барнаульских инспектора ДПС – старший лейтенант полиции Илья Наливкин и капитан полиции Андрей Мордовин – спасли  из огня двух человек. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, в полицию поступил звонок о том,  что в районе частных застроек водитель на автомобиле пытается выехать из сугроба. Двери машины открыть было невозможно, так как автомобиль оказался буквально зажат в узком пространстве между домом и оградой.

Через некоторое время загорелось заднее сиденье автомобиля. Прибывшие на место инцидента полицейские  разбили лобовое стекло и вытащили водителя. Сразу же огонь перекинулся на стоящий рядом дом. Инспектор Илья Наливкин бросился в помещение и вывел оттуда 90-летнего мужчину. 

Пожилой мужчина был передан дочери, а  водитель авто доставлен  в отдел полиции для разбирательства.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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30.12.2016 08:37
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