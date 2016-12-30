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Два барнаульских инспектора ДПС – старший лейтенант полиции Илья Наливкин и капитан полиции Андрей Мордовин – спасли из огня двух человек. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, в полицию поступил звонок о том, что в районе частных застроек водитель на автомобиле пытается выехать из сугроба. Двери машины открыть было невозможно, так как автомобиль оказался буквально зажат в узком пространстве между домом и оградой.

Через некоторое время загорелось заднее сиденье автомобиля. Прибывшие на место инцидента полицейские разбили лобовое стекло и вытащили водителя. Сразу же огонь перекинулся на стоящий рядом дом. Инспектор Илья Наливкин бросился в помещение и вывел оттуда 90-летнего мужчину.

Пожилой мужчина был передан дочери, а водитель авто доставлен в отдел полиции для разбирательства.